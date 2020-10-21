التربية تعلن عن بدء مقابلة واختبار المتقدمين على معاهد الفنون الجميلة

2020/10/21 | 08:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن بدء اختبار ومقابلة المتقدمين على معاهد الفنون الجميلة في بغداد والمحافظات للعام الدراسي 2020 – 2021 وتستمر لمدة عشرة أيام، مبينةً ان مدة المقابلة والاختبار لكل قسم متفاوتة من معهد لآخر، وفقاً لعدد الأقسام والمتقدمين .

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