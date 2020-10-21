2020/10/21 | 08:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير جديد أن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص مصابين بسرطان الرئة توفي منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: مرضى السرطان في خطر بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: مرضى السرطان في خطر بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).