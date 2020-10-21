التربية تُعلن عن بدء مقابلة واختبار المتقدمين على معاهد الفنون الجميلة

2020/10/21 | 08:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن بدء اختبار ومقابلة المتقدمين على معاهد الفنون الجميلة في بغداد والمحافظات للعام الدراسي 2020 – 2021

وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “تعلن بدء اختبار ومقابلة المتقدمين على معاهد الفنون الجميلة في بغداد والمحافظات للعام الدراسي 2020 – 2021 وتستمر لمدة عشرة أيام”، مبينةً ان “مدة المقابلة والاختبار لكل قسم متفاوتة من معهد لآخر ، وفقاً لعدد الأقسام والمتقدمين”.

وأضاف البيان أن “الوزارة اشترطت على المتقدمين الذين ادخلوا بياناتهم في الروابط الخاصة بالتقديم ، الحضور حسب الجداول لكل معهد مع مراعاة شروط السلامة الصحية وارتداء الكمامات مستصحبين معه لاستمارات رقم (1-2) مع المستمسكات الرسمية”.



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