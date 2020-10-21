نائبة مستقلة تشدد على ضرورة اجراء انتخابات سليمة بالغاء البطاقة الالكترونية  

2020/10/21 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شددت النائبة المستقلة ندى شاكر على ضرورة قيام الحكومة بتحقيق الهدف الذي تشكلت من اجله وهو التهيأة لاجراء الانتخابات المبكرة، لافتة الى اهمية الغاء البطاقة الالكترونية عند التصويت والاعتماد على البايومترية لتلافي تزوير النتائج.

وقالت شاكر لـ /المعلومة/،: “نسعى لاجراء الانتخابات المبكرة مع ضرورة توفير جميع سبل انجاحها وابعادها عن المناكفات السياسية والمطالب الفئوية”.

واضافت ان “الحكومة الحالية يجب ان تؤسس لاجراء انتخابات مبكرة سليمة وهو الهدف الذي تشكلت من اجله ومحاسبة قتلة المتظاهرين وحفظ السيادة”.

وبينت ان “اجراء انتخابات سليمة يحتاج الى بيئة مناسبة والغاء البطاقة الالكترنية واعتماد البايومترية، مع التوصل الى حل مناسب لتقسيم الدوائر الانتخابية”.



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