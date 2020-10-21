نينوى : شمول 1800 مدرسة بمنصة نيوتن الالكترونية

2020/10/21 | 08:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – أفصحت وزارة التربية عن بلوغ عدد المدارس التي شملت بمنصة (نيوتن) الالكترونية في نينوى1800.



وافاد مدير علاقات واعلام مديرية تربية نينوى سامي الفضلي بتصريح لـ صحيفة ”الصباح”: بأنه سيتم وضع آلية جديدة من شأنها تسهيل اقامة الدورات والورش التدريبية للتدريسيين والمعلمين، التي ستقيمها المنصة لتحقيق النتائج والوصول الى مراحل عمل متقدمة فيها.



واردف […]

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