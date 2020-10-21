كتلة صادقون : اتفاق نشر البيشمركة في سنجار تم بضغط امريكي واقليمي

2020/10/21 | 08:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أكد عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون ثامر ذيبان، الاربعاء، ان اتفاق الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كردستان حول اعادة نشر البيشمركة في سنجار تم بضغط امريكي واقليمي.



وقال عضو كتلة صادقون ان “اتفاق الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كردستان حول اعادة نشر البيشمركة في سنجار سيعيدها الى سابق عهدها وستحدث جملة من […]

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