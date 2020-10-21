وزير العمل : اكثر من 20 الف متجاوز على سبكة الحماية الاجتماعية

2020/10/21 | 09:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – بلغ عدد من استبعدتهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية والمعين المتفرغ، اكثر من 20 الفاً.



افاد بذلك وزير العمل الدكتور عادل الركابي في تصريح خاص لـ صحيفة ”الصباح”، موضحا ان الاستبعاد سيضمن شمول الطبقة الفقيرة التي تنطبق عليها الشروط برواتب شبكة الحماية، مشيرا الى التنسيق مع هيئة النزاهة […]

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