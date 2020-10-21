نائب مستقل: الحكومة والبرلمان سيكبلون العراق بديون كبيرة على مدى سنوات بسبب الاقتراض

2020/10/21 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اوضح النائب المستقل باسم خزعل، ان العراق سيعاني من ديونه على مدى سنوات بسبب ذهاب الحكومة والبرلمان باتجاه الاقتراض الداخلي والخارجي، لافتا الى ان خيار الحكومة نحو رفع سعر صرف الدولار غير مجدي وبالامكان التوجه نحو خيار اخر لتمويل عجز الموازنة وسد نقص الرواتب.

وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “الحكومة والبرلمان يسعون الى رهن العراق بديون خارجية وداخلية بسبب الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، وهو ماسيكبل العراق لسنوات طويلة”.

واضاف ان “الحكومة غير قادرة على تمويل عجز الموازنة وفتح طريق اخر للاقتصاد العراقي، بسبب عدم وجود خبرة او رؤية اقتصادية للنهوض بواقع البلد وتخليصه من ازمته”.

وبين ان “الحكومة تمتلك خيار توفير عملة عراقية بكميات كبيرة بدلا من الذهاب نحو رفع سعر صرف الدولار لتعويض خسائرها والعجز الذي تعانية في الموازنة وتوفير الرواتب”.



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