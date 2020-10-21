2020/10/21 | 09:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تراهن القوات الامنية في محافظة الانبار على الحد من ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات والخمور الرائجة في المحافظة، واقضيتها ونواحيها خلال السنوات الاخيرة التي اعقبت تحريرها من فلول داعش الارهابي.



اذ تصدرت الانبار محافظات العراق بارتفاع نسبب الشباب المتعاطي للمخدرات رغم اعتقال القوات الامنية لعشرات من التجار في مناطق مختلفة من مدن المحافظة بشكل يومي […]

التدوينة الحرير الصحراوي ..



طريق لإنعاش تجارة المخدرات والحشيشة والخمور ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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