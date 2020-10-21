العتبة الحسينية تواصل انجاز مستشفى الشفاء في الانبار

2020/10/21 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ -تواصل ملاكات العتبة الحسينية انجاز مستشفى الشفاء في الرمادي، بينما شهدت محافظة النجف افتتاح منفذ جديد لكشف اصابات الفيروس عبر فحص (pcr) .



وقال مدير اعلام العتبة الحسينية المقدسة علي شبر لـ صحيفة ”الصباح” ان قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة يواصل اعمال إنجاز مستشفى الشفاء في مدينة الرمادي لمعالجة مصابي كورونا، وقد تجاوزت […]

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