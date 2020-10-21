بدقة 85 في المئة.. اختبار

2020/10/21 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور باحثون إسرائيليون اختبار لفيروس كورونا يمكنه أن يشخص المرض في أقل من دقيقة، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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