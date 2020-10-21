برشلونة يسحق فيرينتسفاروشي بخماسية في دوري الابطال

2020/10/21 | 09:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

انتصر برشلونة بخمسة اهداف لهدف على نظيره فرينكفاروزي المجري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لبرشلونة، ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 27، وأنسو فاتي في الدقيقة 42، وكوتينيو في الدقيقة 52، وبيدري في الدقيقة 82، وديمبلي في الدقيقة 89، بينما سجل خاراتين هدف فرينكفاروزي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وبهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما استقر فرينكفاروزي في ذيل الترتيب.



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