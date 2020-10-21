الأمن النيابية تكشف موعد الإعلان عن نتائج التحقيق في حادثة الفرحاتية

2020/10/21 | 09:15 - المصدر: NRT عربية

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ضحايا حادثة الفرحاتية

فوتو: أرشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت اللجان الامنية العليا التي شكلتها السلطتان التنفيذية والتشريعية، الأربعاء، عن موعد الكشف عن نتائج التحقيق في جريمة الفرحاتية بقضاء بلد، حيث قادت الادلة وشهادة الشهود اللجان التحقيقية الى معرفة حقائق عن الجهة التي قامت بهذه الجريمة وتحولت القضية الى جنائية.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 21 تشرين الأول 2020، ان "اللجنة الاولى التي وصلت الى مكان الحادث والمشكلة من مجلس النواب والقطاعات العسكرية، اطلعت على المعلومات الامنية بشكل كامل من المدنيين واهالي الضحايا وتولدت معلومات دقيقة حول الحادث"، مبينا ان اربعة من بين المغدورين ينتمون الى هيئة الحشد الشعبي (الحشد العشائري).

واضاف، ان "اللجان العليا المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، واخرى بتوجيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، توصلت من خلال الخطوط الاولية للحادثة الى الجهة الاجرامية التي قامت بهذا العمل، فمن خلال الادلة وشهود العيان، تم التوصل الى ان القضية جنائية والتحقيق مستمر وخلال اليومين المقبلين ستعلن نتائج اللجان".

واشار الزيادي، الى ان "اللجنة المشكلة من البرلمان، حددت قصور الجهات الماسكة للارض، وسيتم ارسال تقرير مفصل الى رئاسة مجلس النواب وهي بدورها ترفع توصياتها الى القائد العام للقوات المسلحة والى وزارتي الدفاع والداخلية".

ر.إ

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