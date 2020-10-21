الأسهم الآسيوية تكسب واليوان يرتفع

2020/10/21 | 09:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية الأربعاء مع تجدد الآمال في جولة جديدة من الحوافز الأمريكية التي تجذب الأموال إلى الأسهم من الديون الحكومية.

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