الخدمة الاتحادي: إقرار قانوننا سيحدد سلم الرواتب والعلاوات ومعالجة الفوارق

2020/10/21 | 09:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود محمد التميمي، أن مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي - الذي هو الآن قيد الإقرار في مجلس النواب- يتضمن في نصوصه مقترحاً لتوحيد سلم الرواتب من خلال نظام يحدد الراتب الاسمي للموظف".

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