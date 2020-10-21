2020/10/21 | 09:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- متوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-10-2020 بالدينار العراقي جاءت كالتالي:

التدوينة اسعار الذهب اليوم..



وسط انخفاض الدولار امام الدينار العراقي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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