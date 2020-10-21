2020/10/21 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة النفط أن العام 2023 سيشهد وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي من انتاج مادة البنزين، اضافة الى استثمار كامل كميات الغاز المصاحب لعمليات انتاج الخام البالغة 2700 مليون قدم مكعب قياسي.

التدوينة وزارة النفط : العراق سيشهد الاكتفاء الذاتي من البنزين عام 2023 ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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