الاسدي يكشف عن مخطط للإبقاء على حكومة الكاظمي 10 سنوات

2020/10/21 | 09:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان الاسدي

المعلومة/بغداد..

كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عدنان الاسدي، عن مخطط لحل مجلس النواب والابقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمدة 10 سنوات، مرجحا عدم اجراء الانتخابات النيابية حتى في موعدها الدستوري 2022.

وقال الاسدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك من يخطط لحل مجلس النواب العراقي والإبقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمدة 10 سنوات”.

وأضاف، أن “الانتخابات النيابية المبكرة لن تجرى في موعدها المقرر في حزيران المقبل”، مرجحا “عدم اجراء الانتخابات حتى في موعدها الدستوري عام 2022”.

وحذر الاسدي من أن “خطر التقسيم في العراق قادم”، معربا عن أمله بأن “لا يكون التقسيم دمويا”.



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