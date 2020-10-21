النفط تحدد 2023 موعداً للاكتفاء من البنزين وتكشف حجم احتياطي الغاز في العراق

2020/10/21 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حدد وكيل وزارة النفط، حامد يونس الزوبعي، الأربعاء، (21 تشرين الأول، 2020)، عام 2023 موعداً لوصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من انتاج مادة البنزين، فيما كشفت حجم احتياطي الغاز في العراق.

وقال الزوبعي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "نهاية العام 2023 ستشهد انتاج كميات تسد حاجة البلد من مادة البنزين من خلال ما ينتج من المصافي المحلية، بيد ان هذا الامر يعتمد على تنفيذ الخطة الموضوعة على ارض الواقع، كإدخال مصفى كربلاء وإعادة تأهيل مصفى الصمود، اضافة الى ادخال وحدات جديدة لعدد كبير من المصافي، واضافة وحدات الـ (fcc) التي تساعد على زيادة الكميات المنتجة من المشتقات وتحسين نوعيتها.

واضاف أن "نسب انجاز مصفى كربلاء الذي يجري العمل به بوتائر متصاعدة بلغت 88 بالمئة".

واضاف، أن "الوزارة وضعت أيضا خطة متكاملة لإعادة تأهيل مصافي الصمود (بيجي) بعدد 3، إذ يعمل حاليا مصفى صلاح الدين 1 بطاقة 70 الف برميل، وأن نهاية العام الحالي ستشهد إدخال مصفى صلاح الدين 2 بطاقة 70 ألف برميل، وهناك خطة لإعادة تأهيل مصفى الشمال، تسير وفق ما مخطط له، وهي الان تحت عملية المسح وتنفيذ جميع متطلباتها من قبل عمليات الشمال، وتقدر طاقته بـ140 الف برميل، وستوضع توقيتات اعادة التأهيل له من خلال تحديد نوعية المواد المطلوبة، فضلا عن اضافة وحدات انتاجية لعدد من المصافي تسهم بمضاعفة حجم المشتقات".

وشدد الزوبعي على "حرص الوزارة على تحقيق الاستثمار الامثل للغاز المصاحب والغاز الحر من خلال الجهد الوطني والتعاون مع الشركات العالمية الرصينة"، مبينا أن "كمية الغاز المستثمر حاليا الناتج عن عمليات الانتاج النفطي تبلغ (1500) مليون قدم مكعب قياسي، بينما يبلغ الانتاج الكلي لهذه المادة (2700) مليون قدم مكعب قياسي".

وتابع أن "خطط الوزارة تهدف الى استثمار كامل الكميات المتبقية البالغة (1200) مليون قدم مكعب قياسي من خلال المشاريع قيد التنفيذ والإنجاز، ومن المؤمل ان يتم ذلك نهاية العام 2023 وبالتالي القضاء على كل عمليات حرقه".

واوضح الزوبعي أن "الوزارة اعدت ايضا خططا لاستثمار الغاز الحر من حقل المنصورية في محافظة ديالى وحقل عكاز في محافظة الانبار اللذين تمت إحالة تطويرهما ضمن جولات التراخيص، ولكن بسبب الوضع الأمني ومحاربة عصابات “داعش” الارهابية لم تباشر الشركات المقاولة عمليات التطوير"، لافتا الى "مفاتحة عدد من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة واستثمار الغاز في الحقلين".

وافصح عن ان "الاحتياطي الغازي للعراق يبلغ 132 ترليون قدم مكعب قياسي"، مشيرا إلى أن "الوزارة تحرص على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب والغاز الحر لتلبية احتياجات البلد من الطاقة الغازية لتأمين استخدامات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية ومجالات صناعية اخرى".

ولفت وكيل الوزارة إلى أن "الكمية المتبقية من استثمار الغاز المصاحب تتم من خلال تنفيذ مشروع استثمار الغاز المصاحب في معمل معالجة الناصرية بطاقة 200 (مقمق)، وحقل الحلفاية في محافظة ميسان لاستثمار 300 (مقمق)، ومن المؤمل ان ينتهي المشروعان نهاية العام 2022 اضافة الى مشروع ارطاوي غاز البصرة لاستثمار 400 (مقمق) ومشروع ارطاوي غاز الجنوب لاستثمار 300 (مقمق) وينجزان في نهاية العام 2023 ".

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