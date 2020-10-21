رئيس كتلة نيابية: العراق يمتلك وثائق مهمة عن تهريب الاموال الى الخارج - عاجل

2020/10/21 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس كتلة التغيير: العراق يمتلك وثائق مهمة عن تهريب الاموال الى الخارجبغداد اليوم- بغداداكد رئيس كتلة التغيير، في مجلس النواب، يوسف محمد، اليوم الاربعاء (21-10-2020)، امتلاك العراق لوثائق قضائیة ومصرفیة مهمة، تخص عمليات تهريب الاموال العراقية الى الخارج عن طريق المفسدين.وذكر النائب يوسف محمد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "من الضروري قیام السلطات باجراءت صارمة ضد الفاسدين، وايقاف نزيف الاموال العراقية، عن طریق الفساد، بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الاصلاح الاقتصادي البيضاء". واضاف ان "الوضع المالي في البلد يتطلب قرارات صعبة ومريرة في اعادة هيكلة الاقتصاد في البلد"، مؤكداً انه "لا قيمة لتلك الاصلاحات دون ان تكون هنالك اجراءات حاسمة لمحاربة الفساد".وطالب رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب الى "ايلاء ملف استعادة الاموال العراقية المهربة الى الخارج بعد 2003 اهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وان تتحمل الطبقة السياسية في البلد مسؤوليتها تجاه الازمة الاقتصادية، وان تساعد في ارجاع تلك الاموال عن طريق ماتمتلكه من معلومات عنها".واكد محمد "وجود وثائق مهمة في هذا الملف يمكن من خلالها الاستدلال عن تواجد تلك الاموال وقيمتها، بالتعاون مع الخبرات الاوروبية التي يمكن ان تستعين بها الحكومة بهدف كشفها، يضاف الى ذلك وجود الارضية المناسبة في بعض الدول الاوربية والولایات المتحدة الأمریکیة لمساعدة دول الاخرى في اعادة الاموال المهربة المستحصلة عن طريق الفساد".ورجح ان "تبلغ قيمة الاموال المهربة عشرات المليارات من الدولارات".

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