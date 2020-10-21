2020/10/21 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن حديثنا هنا سيكون بعيداً بعض الشيء عن التصنيف المهم والمنهجي والمُلهم، الذي أقامه غرامشي بين المثقف التقليدي والمثقف العضوي، الذي أسيء فهمه في الكثير من الحالات، خاصة فيما يتصل بمفهوم المثقف العضوي، الذي قرنه الكثيرون بالمثقف التقدمي، مع أن رؤية غرامشي أوسع وأعمق من ذلك بكثير، فالمثقف العضوي هو ذاك المرتبط بطبقة اجتماعية ما، ينافح عنها وعن مصالحها، وليست كل الطبقات الاجتماعية تؤدي دوراً تقدمياً في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثقف النقدي - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثقف النقدي - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).