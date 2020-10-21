2020/10/21 | 09:41 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 | 09:40 صباحاً | عدد القراءات : 2

لجنة الأمن: نتائج حادثة الفرحاتية ستُعلن خلال اليومين المقبلين

بغداد/..اعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الأربعاء، أن نتائج جريمة الفرحاتية في بلد، ستعلن خلال اليومين المقبلين.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، إن "اللجنة الاولى التي وصلت الى مكان الحادث والمشكّلة من مجلس النواب والقطاعات العسكرية، اطلعت على المعلومات الامنية بشكل كامل من المدنيين واهالي الضحايا وتولدت معلومات دقيقة حول الحادث"، مبيناً أن "اربعة من بين المغدورين ينتمون الى هيئة الحشد الشعبي (الحشد العشائري)".

وأضاف، أن "اللجان العليا المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي واخرى بتوجيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، توصلت من خلال الخطوط الاولية للحادثة الى الجهة الاجرامية التي قامت بهذا العمل، فمن خلال الادلة وشهود العيان، تم التوصل الى ان القضية جنائية والتحقيق مستمر وخلال اليومين المقبلين ستعلن نتائج اللجان".

وأشار الزيادي، إلى أن "اللجنة المشكلة من البرلمان، حددت قصور الجهات الماسكة للارض، وسيتم ارسال تقرير مفصل الى رئاسة مجلس النواب وهي بدورها ترفع توصياتها الى القائد العام للقوات المسلحة والى وزارتي الدفاع والداخلية".انتهى4

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