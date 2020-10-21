"ليس بذات الدفء".. السلام بين إسرائيل والسودان قد يختلف عن معاهدة الإمارات

2020/10/21 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويبرز اسم السودان دائما في قائمة الدول العربية المرشحة للتطبيع مع إسرائيل، على غرار الإمارات والبحرين اللتان وقعتا اتفاقيات مع إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

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