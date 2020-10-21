الكشف عن سبب اقالة مدرب الديوانية

2020/10/21 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الديوانية الرياضي، سبب اقالة مدرب فريق كرة القدم الاول حازم صالح.

وقال رئيس مستشاري النادي حميد مخيف في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “سبب اقالة المدرب حازم صالح جاء بسبب عدم احترافيته بالتعامل مع المستشار سعد حافظ”.

واوضح ان “صالح رفض تواجد حافظ كمستشار ورفض جلوسه في المنطقة الفنية، وهذا الامر اغضب الادارة”، مشيراً إلى أن “قرار الاقالة جاء بالإجماع”.

يذكر ان الادارة سمت سعد حافظ مدرباً للفريق خلفاً لحازم صالح.



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