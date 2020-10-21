ارتفاع جديد لأسعار صرف الدولار في سوق العراق

2020/10/21 | 09:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يرصد "ناس" سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة في الأسواق العراقية ليوم الاربعاء، (21 تشرين الأول 2020) بحسب متخصصين.



أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار = 125,000

سعر شراء الدولار - 124,000

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو - 118,50 دولار

الأسترليني : 100 باوند - 129,87 دولار

الليرة التركية : 100 دولار - 786,90 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً - 1917,10$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت - 42,84 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي - 41,47 دولار

وبلغ سعر بيع الدولار، أمس الثلاثاء، 124.500 للبيع، مقابل 123.500 للشراء.

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