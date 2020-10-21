إعلان حكومي مُقلق

2020/10/21 | 09:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت الهيأة العامة لسدود والخزانات التابعة لوزارة الموارد المائية جاهزية السدود لاستقبال الأمطار والفيضانات خلال الموسم الشتوي المقبل.

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