قائد عمليات نينوى: عملية جزيرة كنعوص مستمرة حتى تأمينها بشكل كامل

2020/10/21 | 09:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن اسماعيل شهاب المحلاوي، الأربعاء، ان عملية تحرير جزيرة كنعوص جنوب الموصل مستمرة حتى تأمينها بشكل كامل من فلول داعش.

وقال المحلاوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان ” قوات الجيش وبإسناد من طيران الجيش تواصل تطهير جزيرة كنعوص وتجريف الأشجار الكثيفة فيها لتأمينها من فلول داعش جنوب الموصل”، لافتا الى انه “تم العثور على مضافات وأماكن استراحة للإرهابيين “.

وأضاف المحلاوي ان “العملية تسير وفق الخطط المرسومة وبإسناد من قوات الحشد الشعبي “، مبينا ان “الأيام المقبلة ستشهد تجريف الجزيرة بالكامل التي يتخذها فلول داعش أماكن امنه ومنطلقا لعملياتهم الإرهابية”.



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