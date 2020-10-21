محافظة عراقية تعلن الاتفاق مع التربية على عودة المدارس وتكشف شروط وموعد العودة

2020/10/21 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط عبر صفحته في فيس بوك:تصلني الكثير من الأسئلة والمناشدات حول بدء العام الدراسي الجديد وكيفية أدارة الامور من الناحية الصحية والفنية وكثير من الاهالي يخشون على مستقبل أبناءهم حيث العام الماضي تعثر الدوام وهذا العام اذا ايضاً تلكئ سيكون أغلب أبناءنا في مشكلة تعليمية كبيرة.

#قبل يومين ألتقينا بالسيد وزير التربية المحترم وتم التباحث في موضوع بدء العام الدراسي الجديد وهناك توجه وزاري وحكومي لإستئناف الدوام مطلع الشهر القادم بإذن الله. وهنا سيكون ألية الدوام المقترحة تتسق مع الاجراءات الصحية الوقائية :- ♦️سينظم الدوام حسب المراحل الدراسية بواقع يومين او ثلاث في الاسبوع وبجدول منظم بحيث مثلا (طلاب الاول والثاني يكون الدوام السبت والاثنين والثالث والرابع الاحد والاربعاء والخامس والسادس الثلاثاء والخميس) وهكذا. ♦️سيكون عدد الطلاب داخل الصف محدود جدا وملائم للوقاية الصحية.



♦️سيكون هناك ضغط كبير على الملاك التدريسي وهذا يتطلب جهد مضاعف لعبور هذا العام. ♦️وبناءً على التوزيع اعلاه ستكون حاجتنا ملحة للأحبة المحاضرين المجاني وسنكثف من اجراءات تدريب وتأهيل الاغلب منهم ضمن دورات تخصصية للإستفادة من اختصاصاتهم. ♦️سنبدأ حملة تأهيل المدارس حسب الامكانات المتوفرة وندعو جميع ادارات المدارس للقيام بجهد تطوعي طلابي في ذلك ايضا. ♦️وجهنا الجهد البلدي في كل الوحدات الادارية للقيام بحملة تأهيل للطرق المؤدية لكافة المدارس. ♦️سيتم تشكيل لجان الوقاية الصحية في كل مدرسة تدرب من قبل القطاعات الصحية لدائرة صحة واسط.

يتبع********

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