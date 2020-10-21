ليلة نارية في الصراع الاوربي .. موعد مباريات اليوم بالابطال والقنوات الناقلة

2020/10/21 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تقام اليوم الاربعاء (21 تشرين الاول 2020)، عدد من المباريات المهمة في دوري ابطال اوربا، بينها لقاء ريال مدريد الاسباني وشاختار الاوكراني، وليفربول الانكليزي وأياكس الهولندي.، وبايرن ميونخ الالماني واتلتيكو مدريد الاسباني.

وتنطلق منافسات اليوم الثاني من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة مساءً بتوقيت بغداد المحلي، بمواجهة رد بول سالزبورج النمساوي ولكموتيف موسكو الروسي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وفي نفس الوقت، يلعب ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات المجموعة الثانية، مع شاختار دونتسيك الأوكراني، في مباراة سهلة نسبيًا لحامل الرقم القياسي في البطولة القارية.

ومع الساعة العاشرة مساءً، تنطلق 6 مباريات، تبدأ بمواجهة بايرن ميونيخ أمام أتلتيكو مدريد، على ملعب ألياتز أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

كما يصطدم إنتر ميلان الإيطالي، في مباراة صعبة للغاية، بفريق بوروسيا موتشتغلادباخ، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

أما المجموعة الثالثة، فتشهد مباراتين ناريتين، الأولى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي، على ملعب الاتحاد، والثانية تجمع أولميياكوس ومارسيليا، على ملعب كارايسكاكيس.

وأخيرًا، فإن مباراتي المجموعة الرابعة، والتي تجمع بين أياكس أمستردام وليفربول، على ملعب يوهان كرويف أرينا، وميتييلاند الدنماركي أمام أتلانتا الإيطالي، على ملعب أم سي أيتش، تخطفان أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في ليلة الأربعاء النارية.

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