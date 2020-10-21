فوز ترامب ونهاية العالم.. أبرز تنبؤات أشهر قسّيس أمريكي

2020/10/21 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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زعم القسيس والناشط التلفزيوني بات روبرتسون، اليوم الاربعاء، أن "الرب" أخبره بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية، وأن نهاية العالم ستكون بعد 5 سنوات بعد أن يصطدم أحد الكواكب بالأرض.

وقال روبرتسون، مؤسسة شبكة البث المسيحية “نادي 700” إن "هذا لا يعني الجلوس في المنزل وعدم التصويت لترامب، بل يعني الخروج وفعل كل في وسعك للعمل".

وتوقع الرجل البالغ من العمر 90 عاماً حدوث كارثة في الولايات المتحدة والعالم بعد الانتخابات، بما في ذلك اضطرابات مدنية وأكثر من محاولة لاغتيال ترامب، كما توقع نشوب حرب ضد اسرائيل.

وأكد روبرتسون، بأن "نهاية العالم لن تكون على شكل حرب نووية".

ومن المعروف عن الناشط الديني التلفزيوني، الذي يتابعه الملايين من الأمريكيين، تنبؤاته غير الصادقة، إذ قال في عام 1976 إن العالم سينتهي في عام 1982، ولكن هذا لم يحدث بالطبع، كما توقع في كتابه “الألفية الجديدة” عام 1990 أن العالم سينتهي بتاريخ 29 أبريل 2007.

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