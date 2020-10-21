وزير اقتصاد أوروبي: إذا احتوينا كورونا سنسجل نمواً غير متوقع

2020/10/21 | 10:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري اليوم الأربعاء إن الاقتصاد قد يسجل معدل نمو يفوق توقعات الحكومة إذا استطاعت روما احتواء الارتفاع الجديد لحالات فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة محلية يومية: “إذا استطعنا احتواء الزيادة في إصابات كوفيد-19 بإجراءات موجهة، أثق بأن النتائج لن تكون بعيدة عن توقعاتنا وأتمنى أن تكون أفضل في عام 2021”.

وفي مسودة ميزانية 2021، توقعت الحكومة أن ينمو الاقتصاد ستة بالمئة العام المقبل بعد انكماش تسعة المئة في العام الجاري.

ووافقت إيطاليا على حزمة تحفيز جديدة في ميزانيتها لعام 2021 لتعزيز الانتعاش الاقتصادي من الركود الناجم عن أزمة فيروس كورونا، بحسب بيان حكومي قبل ثلاثة أيام عقب اجتماع لمجلس الوزراء في وقت متأخر من الليل.

وأشارت مصادر حكومية للصحافة إلى أن الائتلاف الحاكم ، بقيادة حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة وحزب يسار الوسط، وافق على نسخة أولية من حزمة التحفيز تاركا التفاصيل النهائية ليتم التوصل إليها.من بين الإجراءات لدعم نظام الصحة والتعليم، ستنشئ الحكومة صندوقًا بقيمة 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) لتعويض الشركات الأكثر تضررًا من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

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