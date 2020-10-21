مقترح قيد الإقرار في مجلس النواب العراقي لتوحيد سلم الرواتب من خلال نظام يحدد الراتب الاسمي للموظف

2020/10/21 | 10:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود محمد التميمي عن مقترح قيد الإقرار في مجلس النواب لتوحيد سلم الرواتب.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن التميمي قوله: مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي – الذي هو الآن قيد الإقرار في مجلس النواب- … Readmore

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