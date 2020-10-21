رغم عدم ثبوت جدواها.. فنزويلا تخطط لحملة تطعيم ضد كورونا بلقاحات روسية وصينية

2020/10/21 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا ستبدأ حملة تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد بين ديسمبر ويناير المقبلين، وذلك بواسطة لقاحات زودتها بها روسيا والصين.

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