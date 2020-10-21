المالكي يستقبل وفد الحزب الديمقراطي ويعد حرق المقار الحزبية والممثليات السياسية فعلا مدانا في أي مكان

2020/10/21 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ووفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حرق المقار الحزبية والممثليات السياسية فعلا مدانا في أي مكان.بيان لمكتب المالكي ذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة … Readmore

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