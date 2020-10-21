الحلبوسي يدين حرق مقر الحزب الديمقراطي وجريمة الفرحاتية: ستؤثر على شراكتنا في الدولة

2020/10/21 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قيام عدد من أنصار الحشد الشعبي، بحرق مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، مطالباً الحكومة بأن تأخذ دورها بحماية المؤسسات وفرض الأمن والاستقرار، وأن لا تسمح بعودة مظاهر العنف وأعمال الحرق.بيان … Readmore

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