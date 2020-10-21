العمل تستبعد 20 ألف متجاوز على شبكة الحماية والمعين المتفرغ

2020/10/21 | 10:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، أنه بلغ المستبعدين من المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية والمعين المتفرغ، اكثر من 20 الفاً.

وقال الركابي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الاستبعاد سيضمن شمول الطبقة الفقيرة التي تنطبق عليها الشروط برواتب شبكة الحماية”، مشيرا الى “التنسيق مع هيئة النزاهة بهذا الصدد للكشف عن اكبر عدد من المتجاوزين على الشبكة بهدف تعزيز أواصر التعاون المُشترك بين الجانبين”.

واكد انه “سيتم استرداد المبالغ التي حصلوا عليها بدون وجه حق، مشيرا الى ان الاستقطاع سيكون من الرواتب الخاصة بالمتجاوز على شكل دفعات على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتسديدها الخمسة اعوام.



ونوه الركابي بأن استرداد المبالغ سيحقق العدالة في شمول المستحقين الحقيقيين بشبكة الحماية”.

ولفت الركابي الى أن “الكشف عن كل موظف تجاوز عليها سيفسح المجال امام الاسر الفقيرة التي تنطبق عليها شروط الشمول براتب المعين المتفرغ او شبكة الحماية الاجتماعية”.



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