طقس العراق سيكون صحوا خلال اليومين المقبلين

2020/10/21 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة اكثر من 35 مئوية بقليل.

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