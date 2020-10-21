2020/10/21 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الاربعاء، عن بدء مقابلة واختبار المتقدمين على معاهد الفنون الجميلة في العاصمة بغداد وجميع المحافظات العراقية.



حيث قالت وزراة التربية في بيان لها تابعته المستقلة ” عن بدها لاختبار و مقابلة المتقدمين على معاهد الفنون الجميلة في بغداد والمحافظات للعام الدراسي 2020-2021 ولمدة عشرة ايام”.



اقرأ ايضاً: وزارة التربية […]

التدوينة التربية: بدء مقابلة واختبار المتقدمين على معاهد الفنون الجميلة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: بدء مقابلة واختبار المتقدمين على معاهد الفنون الجميلة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: بدء مقابلة واختبار المتقدمين على معاهد الفنون الجميلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).