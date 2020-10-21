إسرائيل تشن هجوماً بالصواريخ على موقع في القنيطرة جنوبي سوريا

2020/10/21 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء-الأربعاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إنّ “العدوّ الإسرائيلي شنّ عند منتصف الليلة عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي”.وأضافت … Readmore

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