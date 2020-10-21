2020/10/21 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل القوات التركية انسحابها من نقطة مورك العسكرية الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري بريف حماة الشمالي، حيث رصد المرصد السوري منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وحتى اللحظة، خروج عشرات الآليات العسكرية والشاحنات المحملة بكتل اسمنتية ومواد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات التركية تنسحب من نقطة مورك العسكرية في سوريا ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات التركية تنسحب من نقطة مورك العسكرية في سوريا ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).