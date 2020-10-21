ارتفاع سعر صرف صرف الدولار مقابل الدينار العراق اليوم الاربعاء

2020/10/21 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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رصدت "وكالة الصحافة المستقلة" سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة في الأسواق العراقية ليوم الاربعاء، (21 تشرين الأول 2020) بحسب متخصصين.

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