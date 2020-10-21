مجلس الوزراء يناقش مشروع الخدمة

2020/10/21 | 10:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي في اربيل لمناقشة 3 محاور مهمة.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيعقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

واضاف: ان الاجتماع سيشهد مناقشة مشروع الخدمة، ومشاكل وحل موضوع تسويق وشراء محصول القمح لفلاحي اقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، وموضوع الاعفاءات الكمركية للعدد من الاجهزة والمواد الاولية للمشاريع الزراعية تقديم التسهيلات للفلاحين.

PUKmedia خاص ‌

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