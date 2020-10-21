2445 اصابة بفايروس كورونا بين الاطباء والكودر الصحية

2020/10/21 | 10:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن اصابة اكثر من 2000 شخص من الاطباء والكوادر الطبية بفايروس كورونا.

ونقلت قناة كوردسات نيوز عن آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة قوله: ان عدد الاصابات بفايروس كورونا بين الاطباء والكوادر الطبية والموظفين التابعين لوزارة الصحة في ازدياد مستمر.

واضاف: ان اكثر من 2445 شخصا من الاطباء والكوادر الصحية والموظفين التابعين لوزارة الصحة اصيبوا بفايروس كورونا، 1100 منهم في اربيل و750 في السليمانية 580 في دهوك و15 في حلبجة.

هذا واعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 63745 حالة اصابة و38186 حالة شفاء و2211 حالة وفاة في اقليم كوردستان منذ انتشار جائحة كورونا ولحد الان.

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