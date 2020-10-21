القبض على 'ابو موسى وابودجانة' في الدورة

2020/10/21 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على شقيقين مطلوبين بتهمة الارهاب (ابو موسى ابو دجانة) بانتمائهما لتنظيم "داعش" في الدورة جنوبي بغداد.

وقالت الوكالة في بيانتلقت السومرية نيوز نسخة منه، "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية وبعد مراقبة مستمرة لعدة أيام، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين أشقاء في منطقة الدورة ببغداد مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية والذي عملا بمايسمى ولاية نينوى تحت كنى ابو موسى بصفة عسكر في ديوان الخدمات و ابودجانة بصفة عسكر ضمن المفارز الأمنية".

وتابعت، "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وهربوا من محافظة نينوى الى محافظة بغداد بعد تضيق الخناق عليهم من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير"، مؤكدا انه "تم ايداعهما التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".





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