اصابة شخصين بنيران مجهول في الكرمة

2020/10/21 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بان شخصين اصيبا بنيران مجهول في الكرمة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجهولين اطلقوا النار على دور منتسبين في حشد الكرمة ضمن منطقة ميزان عواد بالقرب من جسر ٢٨ جزيرة الكرمة، ما ادى الى اصابة شخصين بجروح".

واضاف المصدر انم "قوة امنية طوقت مكان تالحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".





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