الذهب يصعد عالمياً مع تراجع ملحوظ للدولار

2020/10/21 | 10:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع العملة الأمريكية وسط آمال التحفيز.

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