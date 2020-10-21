الأسهم الأوروبية تتراجع في المستهل مع ترقب نتائج أعمال الشركات

2020/10/21 | 10:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء على انخفاض، مع ترقب نتائج أعمال وتطورات صفقة التحفيز الأمريكية.

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