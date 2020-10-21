2020/10/21 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عميرة_هاس على خلفية امتيازاتها فان هيلل رابين كان يمكنها أن تخدم في قسم الاستخبارات أو في "صوت الجيش" الاسرائيلي أو في أي وحدة غير قتالية، رفيعة المستوى بما يكفي من اجل أن تفيد تاريخها المهني المستقبلي.



ولكن رابين، إبنة الـ 19 من البلدة الانتروبوسوفية المضطهدة، والتي لم تدخل في جوفها في أي يوم اللحم أو الدجاج أو الاسماك، ترفض التجند للجيش لأنها تعارض أي عنف.كان يمكنها أن تجد طرق التفافية وأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رافضة الخدمة العسكرية هيلل رابين - عميرة هاس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رافضة الخدمة العسكرية هيلل رابين - عميرة هاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).