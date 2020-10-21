واسط تستعد لبدء العام الدراسي الجديد واعادة الدوام

2020/10/21 | 10:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاربعاء، الاتفاق مع وزارة التربية بشأن إستئناف العام الدراسي الجديدـ وتحديد الية لعودة دوام المدارس.

وكتب المياحي في تدوينة على فيسبوك، اليوم (21 تشرين الاول 2020)، ان " الكثير من الأسئلة والمناشدات تصلني حول بدء العام الدراسي الجديد وكيفية أدارة الامور من الناحية الصحية والفنية وكثير من الاهالي يخشون على مستقبل أبناءهم حيث العام الماضي تعثر الدوام وهذا العام اذا تلكأ ايضا سيكون أغلب أبناءنا في مشكلة تعليمية كبيرة".

واضاف، انه "قبل يومين ألتقينا وزير التربية وتم التباحث في موضوع بدء العام الدراسي الجديد وهناك توجه وزاري وحكومي لإستئناف الدوام مطلع الشهر القادم بإذن الله".

واوضح، ان " ألية الدوام المقترحة ستكون متسقة مع الاجراءات الصحية الوقائية ، وسينظم الدوام حسب المراحل الدراسية بواقع يومين او ثلاث في الاسبوع وبجدول منظم بحيث مثلا (طلاب الاول والثاني يكون الدوام السبت والاثنين والثالث والرابع الاحد والاربعاء والخامس والسادس الثلاثاء والخميس) وهكذا".

واضاف، ان "عدد الطلاب سيكون داخل الصف محدود جدا وملائم للوقاية الصحية، وسيكون هناك ضغط كبير على الملاك التدريسي وهذا يتطلب جهد مضاعف لعبور هذا العام".

واوضح انه "بناء على التوزيع اعلاه ستكون حاجتنا ملحة للأحبة المحاضرين المجاني وسنكثف من اجراءات تدريب وتأهيل الاغلب منهم ضمن دورات تخصصية للإستفادة من اختصاصاتهم وسنبدأ حملة تأهيل المدارس حسب الامكانات المتوفرة وندعو جميع ادارات المدارس للقيام بجهد تطوعي طلابي في ذلك ايضا".

وتابع، "وجهنا الجهد البلدي في كل الوحدات الادارية للقيام بحملة تأهيل للطرق المؤدية لكافة المدارس، وسيتم تشكيل لجان الوقاية الصحية في كل مدرسة تدرب من قبل القطاعات الصحية لدائرة صحة واسط".

ا.ح

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