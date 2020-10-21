النزاهة تصدر تقريرها عن إجراءات الوقاية في مطار بغداد وتحذر

2020/10/21 | 10:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إدارة مطار بغداد الدوليّ إلى مراجعة الإجراءات المُتَّبعة للوقاية من فيروس كورونا، مُحذّرةً أن بعض تلك الإجراءات قد تسهم في تفشي الفيروس بدل الحدّ منه.

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